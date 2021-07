Secretária de Desenvolvimento Social visita obras do Restaurante Popular de Jequié e diz que reabertura esta próxima

A secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá, juntamente com o coordenador estadual de Segurança Alimentar, Anielson da Paixão Santos, estiveram visitando o prédio do Restaurante Popular de Jequié, fechado por um longo tempo e que vem causando transtornos às pessoas que frequentavam diariamente o local, para se alimentar a um preço acessível, na missão de assegurar às pessoas em situação de vulnerabilidade social uma alimentação adequada.

Durante a visita, que foi acompanhada pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social, ao equipamento público que já está com as obras estruturais em fase de conclusão, o coordenador estadual de Segurança Alimentar, Anielson da Paixão Santos, conheceu o espaço físico e identificou as demandas técnicas para a reabertura do local e, em sequência, citou a necessidade de reestruturação dos equipamentos da unidade, que foram danificados, além da abertura do processo licitatório para contratação da empresa do ramo alimentício para operacionalização dos serviços, para assim, anunciar uma data para a reabertura.