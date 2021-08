Secretaria de Educação de Jequié emite nota sobre a entrega dos Kits emergenciais em escolas do município

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, por meio da Divisão de Alimentação Escolar, informa que a montagem dos kits emergenciais da alimentação escolar, que vêm sendo distribuídos desde abril, é feita com os produtos disponíveis na merenda escolar estudantil, provenientes da licitação da alimentação escolar. Com o saldo desses produtos é, então, efetuada a montagem dos kits, sendo que, em algumas vezes, um produto foi substituído por outro, dentro da disponibilidade do item, sem, contudo, comprometer o valor nutricional da composição, exigida pelo Ministério da Educação e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A Secretaria de Educação informa ainda que, a partir deste mês de agosto, os kits serão distribuídos sem alteração dos produtos de sua composição, em função de a licitação ter sido realizada, contemplando, assim, o kit completo dos produtos alimentícios, e ressalta que as ações da Divisão de Alimentação Escolar são acompanhadas pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE), juntamente com a profissional nutricionista responsável, visando sempre atender com qualidade, responsabilidade e compromisso, os estudantes do Sistema Municipal de Educação.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários