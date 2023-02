Secretaria de educação do Estado da Bahia, envia nota sobre reforma do Colégio Paulo Freire em Jequié

Logo após a publicação no blog Jequié Urgente, onde pais de alunos reclamam da demora para a conclusão da obra na Escola Estadual Paulo Freire em Jequié, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, endereçou uma nota para a redação do Blog, informando sobre a obra de ampliação da unidade.

Nota

A Secretaria da Educação do Estado (SEC), por meio do Núcleo Territorial de Educação de Jequié (NTE 22), informa que nenhum estudante está sem estudar por causa da reforma do Colégio Estadual Paulo Freire. As aulas estão acontecendo no auditório da unidade escolar, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP Regis Pacheco) e no anexo da Paróquia São José.



O NTE ressalta que o Colégio Estadual Paulo Freire recebe investimentos de mais de R$ 3 milhões. Com isso, os estudantes terão acesso a uma estrutura mais moderna e ampla, com quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, vestiário e acessibilidade. A obra inclui revisão geral do telhamento com telha ondulada de fibrocimento, revestimento cerâmico, pinturas interna e externa e substituição das portas.

Os pais dos alunos deixaram bem claro durante a entrevista, que todos são a favor da ampliação e reforma da unidade escolar. O que até mesmo os próprios alunos estão reclamando, é que estão tendo que estudar com a reforma em andamento. Muito barulho, poeira e a dificuldade de concentração em um ambiente onde esta acontecendo uma reforma. O que todos queriam, era que a Secretaria de Educação do Estado, relocado todos os alunos na sua totalidade para outro local, enquanto a reforma acontece.

Comentários no Facebook:

Comentários