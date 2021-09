Secretaria de Esporte de Jequié começa recuperação dos campos de futebol na zona urbana e rural do município

A ação já recuperou Campo do Chicão, na localidade da Manga de Elza, Caixa D’Água; Campo do bairro Brasil Novo; Campo da Vila Aeroporto e Campo dos Veteranos, no Jequiezinho; Campo da Bandinha, da Baixa do Bonfim onde, logo após a conclusão da reforma, foi realizado o Torneio Beneficente da Baixa do Bonfim, competição que contou com grande número de equipes, o que denota a importância que este trabalho de recuperação dos campos de futebol tem, para a prática do futebol amador, na cidade.