Secretaria de Esportes de Jequié inicia reforma das quadras de esportes da zona rural

A Prefeitura segue com a reforma das quadras poliesportivas, e dessa vez os trabalhos foram no distrito de Barra Avenida, mesmo com a chuva, os trabalhos seguem firmes. As equipes de trabalho estão atuando em diversas quadras e praças poliesportivas da cidade, e assim que concluídas as obras, serão entregues a população. Um espaço destinado à pratica esportiva, lazer, e que irá beneficiar a saúde e qualidade de vida dos moradores.