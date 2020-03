Secretaria de Infraestrutura restringe, temporariamente, atendimento pessoal em Jequié

A Prefeitura de Jequié irá restringir, temporariamente, a partir desta sexta-feira, dia 20, o atendimento presencial da Secretaria de Infraestrutura, localizada na Avenida Presidente Dutra, número 208, no Centro da cidade. O acesso ao órgão deverá ser feito através da portaria do setor de fiscalização, considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), pela Organização Mundial da Saúde, de 30 de janeiro de 2020, considerando a Portaria número 188/GM, do Ministério da Saúde, de 4 de fevereiro de 2020, e tendo como norte o Decreto Municipal número 20.347/20, de 16 de março de 2020, com o Plano Municipal de Contingência, que demanda medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, a fim de evitar a possível disseminação do coronavírus (COVID-19) na cidade.

A Secretaria de Infraestrutura disponibiliza o número de telefone (73) 3526-8454 onde, através dele, a população poderá agendar atendimento, assim como elucidar quaisquer dúvidas a respeito da prestação de serviços. O órgão voltará a prestar atendimento público assim que tudo estiver normalizado. Informações: ASCOM PMJ

