Secretaria de Saúde da cidade de Santa Inês diz que um dos novos casos de Covid-19 se contaminou em Jequié

A Secretaria de Saúde de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, informou ter sido notificada por dois casos de infecção do novo coronavírus.

Em um vídeo publicado na rede social, a secretária de Saúde, Mariana de Paula, se manifestou sobre as notificações, na noite do último dia (26), tendo atualizado o boletim epidemiológico da pasta com a confirmação do 2º caso considerado pelo município como importado.

De acordo com a secretária, os pacientes infectados, que foram submetidos a internação hospitalar em outras cidades teriam contraído o vírus em Jaguaquara e Jequié. ”Nosso segundo caso de Covid-19 confirmado, segundo caso importado. Aproveito para dizer que o paciente encontra-se hospitalizado, a família em monitoramento, em outro município. Os contatos próximos estão em isolamento, sendo monitorados. Aproveito o momento para explicar o que é caso importado. A nomenclatura caso importado existe sim. É uma nomenclatura por diversas vezes utilizadas, pelo Ministério de Saúde, pela Secretaria de Saúde da Bahia e significa casos que se contaminaram em outro município que não é o de residência do paciente. Dos nossos dois pacientes, um se contaminou em Jequié, o outro se contaminou em Jaguaquara, mas são residentes em Santa Inês”. Informações: Blog Marcos Frahm

