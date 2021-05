Secretaria de Saúde de Jequié começa a vacina hoje (06), trabalhadores da limpeza pública com idade a partir de 40 anos

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, começa, hoje quinta-feira, (06), a vacinar contra a Covid-19 os trabalhadores da limpeza urbana, com idade a partir de 40 anos, de acordo com a Resolução 77/2021, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A lista com os nomes dos profissionais dentro do perfil de vacinação, foi enviada pela empresa responsável pelos serviços de limpeza urbana à Secretaria Municipal de Saúde.

Também continua a vacinação para idosos com 60 anos ou mais, e para pessoas com doenças crônicas, a partir dos 56 anos. a vacinação segue também para todos os idosos de 60 anos ou mais, profissionais da educação da rede pública e privada, a partir de 45 anos. Informações: SECOM/PMJ

