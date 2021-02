Secretaria de Saúde de Jequié faz reunião com setor artístico para discutir protocolos em bares e restaurantes

Aconteceu na tarde de ontem (12), na sede da Secretaria de Saúde, uma reunião para discutir os protocolos de saúde de enfrentamento à pandemia da Covid-19 com os setores artísticos, bares, restaurantes e similares. Durante o encontro foi apresentado pela secretária de Saúde, Polliana Leandro e demais membros da equipe técnica, o índice crescente de Coronavírus em Jequié, alertando sobre os desafios para a diminuição do número de casos de contaminação e óbitos no município. Intermediados pela Secretaria de Cultura e Turismo, empresários do setor de bares e os representantes dos músicos, da cidade, relataram as dificuldades econômicas enfrentadas desde o início da pandemia e apresentaram algumas propostas com vistas à autorização para apresentações de música ao vivo, com voz e violão, de artistas individuais, nos estabelecimentos.

