Secretaria de Saúde de Jequié informa que hoje feriado de Corpus Christi tem Vacinação contra a Covid-19

Apesar de hoje ser feriado de Corpus Christi , A Prefeitura informa que hoje haverá vacinação contra a Covid-19 até as 13hs00. Hoje a vacinação ampliada para pessoas com idade igual ou superior a 52 anos. Os locais de vacinação hoje (03), continua no sistema drive thru em frente ao Estádio Waldomiro Borges e em frente no Terminal Aeroviário de Jequié. Também será vacinadas o público alvo com 52 anos ou mais, na Central de Vacinação do Colégio Professor Firmo, na Avenida Lomanto Júnior e no Colégio Paulo Freire, Avenida Cesar Borges.