Secretaria de Saúde de Jequié nega vacina para pessoa portadora de BPC e família comprova através de laudos médicos

Na tarde do último dia (08) de maio, a senhora Elenilza Santos portadora de BPC foi tentar vacinar contra Coronavírus no posto de vacinação do Colégio Estadual Paulo Freire e foi impedida.

Segundo informado nas Redes socias da Prefeitura seria a sua vez, no último dia 08/05, sábado, o dia de pessoas com comorbidades, com BPC e doenças neurológicas. Elenilza foi levada por familiares e impedida de vacinar.

Ela tem Deficiência Permanente causada por ataxia, uma doença neurodegenerativa. A filha dela levou o relatório médico, conforme solicitado e comunicado pela Secretaria de Saúde, mas mesmo assim, ela foi impedida.

Os familiares levaram e apresentaram o relatório médico comprovando a doença degenerativa e não foi suficiente. Além disso, ela sendo cadeirante e com evidentes dificuldades.

Além disso o Agente de Saúde responsável do atendimento em sua comunidade foi quem comunicou a família que, hoje, sábado, dia 8 seria o dia dela vacinar. O tão sonhado dia, foi mais uma frustração com atendimento de saúde do município. O esperado dia da imunização foi um dia de humilhação para Elenilza. O posto não oferecia nenhuma acessibilidade e ainda contando com a falta de sensibilidade da equipe que estava fazendo a imunização.

Lembrando que são mais de 400 mil mortes, estamos vivenciando um momento difícil no país e quando chega a hora de ser vacinada uma pessoa com doença degenerativa foi impedida em Jequié. A Prefeitura Comunica e depois impede? Qual sentido?

A Secretaria de Saúde de Jequié, respondeu a família que não houve comprovação do BPC.

Em e mail enviado a nossa redação, a família da senhora Elenilza, mostra os laudos médicos que comprova do BPC da paciente, e que não foram aceitos pela secretaria de saúde do município de Jequié. Leia e mail na íntegra.

Considerando argumento das atendentes e também da Secretaria de Saúde sobre a negativa da imunização de Elenilza . Segundo a SMS não houve comprovação de que Elenilza tenha BPC segue o relato:

1- Foi postado nas Redes que Portadores de BPC deveriam ser vacinados dia 08/05. O que é BPC –benefício de prestação continuada e a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência. Quem faz parte do BPC

2 -Quem tem direito a BPC- pessoas com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade, que implica na incapacidade de trabalhar.

Dona Elenilza recebe benefício BPC do INSS e isso já inclui no Público Alvo da Imunização do dia 08/05

2-A filha apresentou no momento da Imunização relatório médico e receituário conforme informado e amplamente divulgado nas Redes Sociais da Prefeitura. Não foi suficiente para que a equipe imunizasse.

3- Ela Sofre de ataxia o que desenvolveu um dano motor permanente – atrofia do tronco cerebral. Ataxia é uma doença neuro degenerativa.

4- A condição permanente de Elenilza é indiscutível para quem a ver pessoalmente. Ela tem dificuldades motoras e na fala e é constrangedor descrever aqui como está seu estado físico. É evidente!

5- No laudo a comprovação de AVC isquêmico o que a inclui em outra categoria listada no anúncio da Prefeitura que é doença cerebrovascular.

6- O agente de Saúde que acompanha Dona Elenilza avisou a família que ela estava inclusa no público alvo e deveria ir ao posto vacinar. (por mensagem em aplicativo o que pode ser comprovado)

O que resta para Prefeitura aumentar o constrangimento dessa família? E de Elenilza?

Pois foi levado para o Posto de atendimento a documentação pedida (laudo ou prescrição) foram levados os dois. Então segue o questionamento de familiares, amigos e comunidade:

-Porque a Prefeitura continua afirmando que não foi provado BPC. Qual o intuito de barra imunização e uma pessoa com evidentes problemas motores?

Comprovar o que é visivelmente comprovável? A Prefeitura quer sujeitar Dona Elenilza a humilhação? Admitir o erro e consertar é melhor que afirmar uma intransigência desumana. Enquanto vários negacionistas estão contribuindo para aumento de casos e até surgimento novas variantes do coronavírus, Elenilza é uma pessoa que está buscando a esperança da vacina. Uma pessoa debilitada com inúmeros problemas de saúde quer se vacinar e não pode pois a Secretaria de Saúde quer constranger e sujeitar a pessoa a humilhação.

A Prefeitura e a Secretaria de Saúde está ratificando um tratamento excludente, constrangedor, que subjuga o ser humano.

Vale ressaltar e Lembrar a secretaria de saúde de Jequié que a vida humana vale mais que burocracia E intransigência, Elenilza é uma pessoa ,Mãe , mulher trabalhadora. Que se dedicou anos ao trabalho e ao cuidado das filhas . Ela é mãe e arrimo de família. E agora está impedida por uma doença degenerativa , e agora possui mobilidade comprometida ou seja BPC . E mais uma vez está sendo impedida , agora pela SMS de vacinar dentro do seu direito.

Quando uma administração não valoriza a pessoa e se apega a intransigência ela está apegada a que valores?

Quando se nega o direito à uma pessoa vulnerável de vacinar esta negando a ela o direito de viver sim!

Não se atentar às pessoas e aos vulneráveis é negar a vida. É aumentar número de doentes , inflar vagas em hospitais. Ver o colapso que vemos em todo Brasil. Lamentamos o posicionamento da Prefeitura e o impedimento e constrangimento que faz passar Elenilza.

Entendemos que além de levar a vacina da população ser um ato de preservação da vida é também um ato político. De políticas públicas de acesso a saúde. Qual lado político a Prefeitura de Jequié está? Do lado dos que impedem a vacinação? Criando diversos empecilhos, entraves, comunicação com ruído etc , Ou do lado dos que preservam vulneráveis e priorizam a vida ?

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários