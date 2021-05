Secretaria de Saúde de Jequié vacina hoje pessoas com 60 anos ou mais

Continua a vacinação contra a Covid-19 durante todo o dia de hoje(18), em Jequié. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, Pessoas com síndrome de Down, transplantados, transtornos intelectuais e pessoas com deficiência permanente. Os locais de vacinação, continuam sendo nos locais já Habituais. Sistema Drive Thru em frente ao Estádio Waldomiro Borges, Terminal Aeroviário e nos centros de vacinação, no antigo Colégio Modelo, na Avenida Cesar Borges e no Antigo CPM, na Avenida Lomanto Júnior.

