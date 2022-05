Secretaria de Serviço Social de Jequié leva serviços gratuitos para o Distrito de Florestal

Com o 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗮𝗿 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗶𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗶𝘀 para todos os cidadãos que deles necessitam, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, deu início, nesta segunda-feira, (2), uma ação social, no distrito de Florestal, que fica localizado a 40 quilômetros de distância de Jequié.

A iniciativa, denominada de “𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲”, tem como público-alvo as pessoas que residem nas localidades rurais e que, por motivos de distância ou quaisquer outras circunstâncias, não têm acesso aos serviços sociais. Em Florestal a ação foi realizada na Praça Ananias Porto, e foram ofertados os serviços de cadastro do título de eleitor digital, ID Jovem, o cadastro único (CadÚnico/NIS), e orientações sobre o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Núcleo de Atendimento às Mulheres (NAM), Conselho Tutelar e a Ronda Maria da Penha, do 19º Batalhão da Polícia Militar. Todos estes são importantes serviços que foram disponibilizados 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 aos cidadãos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários