Secretaria de Serviços Públicos atende pedido de moradores e faz poda de árvores em Jequié

Em matéria feita no Jequié Urgente, moradores pediam para que a Secretaria de Serviços Públicos enviassem homens para fazer a poda de árvores no Caminho Q, Urbis I, Casas Populares. Ao saber do pedido, o secretario Helder da Agrorural, enviou homens e a poda foi feita. As árvores estavam atingindo os fios de alta tensão e levando risco as pessoas que passavam pela localidade.

