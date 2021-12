Secretaria de Serviços Públicos continua com a limpeza as margens do Rio Jequiezinho ao longo da Avenida Cesar Borges

Após as chuvas cessarem em Jequié, observamos como foi de suma importância a limpeza que aconteceu em todo o Leito do Rio Jequiezinho, na Avenida Cesar Borges. O Rio encheu e graças a limpeza realizada pela Secretaria de Serviços Públicos, o canal não transbordou, as águas correram em seu curso e desaguaram no Rio de Contas. O que em anos anteriores não era possível, devido a grande quantidade de sujeira no canal e com isso as águas já chegaram a invadir comércios no CEAVIG. Com as chuvas, a grande quantidade de mato cresceu no leito do Rio Jequiezinho, e a Secretaria de Serviços Públicos enviou homens que vão continuar com a limpeza durante toda a semana.

