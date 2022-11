Secretaria de Serviços Públicos continua com a limpeza de canais de águas pluviais em Jequié

Já há alguns meses a prefeitura de Jequié através da secretaria de serviços públicos, tem intensificado a limpeza dos canais de águas pluviais em várias localidades da cidade. na manhã desta terça-feira, uma máquina Bob-cati), continuo o trabalho no canal no Loteamento Água branca. Já na Avenida Cesar Borges, a limpeza e a restauração do muro de contenção continua já há vários dias. Mesmo com todo o esforço da secretaria de serviços públicos, nas chuvas dos último dias, ainda foi possível registrar alguns pontos de alagamento.

Em conversa com o secretário Helder da Agrorural, o mesmo informou se o serviço não estivesse sendo executado há vários meses atrás, com certeza a situação seria bem pior. Informou também, que os serviços vão continuar em todos os canais e “bueiros”, com o serviço de limpeza, tanto no centro da cidade, quanto nos bairros.

Comentários no Facebook:

Comentários