Secretaria de Serviços Públicos continua com a limpeza do Rio Jequiezinho

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos deram seguimento ao trabalho de limpeza e desobstrução de galerias do canal do Rio Jequiezinho. A ação é preventiva e tem o objetivo de efetuar a remoção dos sedimentos arenosos e da lama, que fica depositada no leito do canal e, também, promover a remoção de todo o material recolhido, como entulhos e lixo, que impedem o fluxo das águas provenientes das chuvas. Canal pluviais limpos, além de representarem mais segurança aos moradores, significam mais saúde para a população!

