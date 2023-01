Secretaria de Serviços Públicos, continuam com a limpeza dos cemitérios da cidade de Jequié

Com a estabilidade climática, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, tem intensificado as ações de limpeza nos canteiros e vias públicas da cidade, além da manutenção e conservação dos espaços cemiteiriais do município. Ontem quarta-feira, 18, a equipe de trabalho atuou na limpeza do Cemitério Municipal São Sebastião, no bairro Curral Novo.

Estão sendo realizados a roçagem das áreas internas, limpeza dos túmulos, poda das árvores, além da varrição. Estão sendo retirados muito lixo, entulhos, vasilhas, latas, garrafas, entre outros tipos de materiais que são deixados pelos visitantes e que acabam se tornando locais para possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue. Assim que o serviço estiver concluído, a equipe da Secretaria de Serviços Públicos seguirá para o Cemitério Municipal São Lázaro, no bairro Jequiezinho.

O secretário de Serviços Públicos, Helder Souza, explicou que, com as últimas chuvas, a vegetação cresceu rapidamente, por isso as equipes estão trabalhando de forma mais pontual na capina destes locais. Informações e Foto: SECOM/PMJ

