Secretaria de Serviços públicos de Jequié conclui iluminação das principais Avenidas da Cidade

O que não se via há anos em Jequié, está sendo visto e percebido nos dias atuais. A iluminação das principais Avenidas da cidade, estão totalmente iluminadas. Um problema que persistia por muito tempo está sendo resolvido aos poucos. A Avenida Cesar Borges está totalmente iluminada, já a avenida Rio Branco que há anos estava com vários postes sem lâmpadas há muito tempo. Sabemos que um novo imposto foi criado na cidade que é a COSIP, por outro lado, a população está vendo onde está sendo colocado esse imposto. Na Avenida Artur Moraes, Jequiezinho, foi feita também a reposição de lâmpadas, uma reivindicação do moradores e comerciantes do local. O secretário de Serviços Públicos, Helder da Agrorural, tem reafirmado o seu compromisso em continuar o trabalho de iluminação em toda cidade, inclusive nos bairros periféricos. Segundo o secretário, a demanda é grande, mas, que o trabalho vai continuar.

Comentários no Facebook:

Comentários