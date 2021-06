Secretaria de Serviços públicos de Jequié continua fazendo a limpeza das Praças da cidade

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, segue executando um intenso cronograma de limpeza e manutenção de praças e espaços públicos. Podas de árvores, capina e limpeza em geral estão sendo realizadas em diferentes pontos da cidade e nesta sexta-feira, (14), as equipes realizaram a limpeza da Praça Papa João XXIII, no Joaquim Romão, localizada ao lado da Estação Rodoviária de Jequié.

As frentes de serviço já fizeram a limpeza da Praça Duque de Caxias, Alto da Prefeitura; Praça Antônio Félix de Brito, Praça Rui Barbosa e Praça da Paróquia Catedral de Santo Antônio, Centro; Praça Waldeck Santos Silva e Praça do Agarrajão, bairro Espírito Santo; Praça no entorno do campo Aníbal Pires, conhecido como Campo do Cururu, Joaquim Romão, e em diversos outros locais.