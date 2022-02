Secretaria de Serviços Públicos de Jequié notifica a OI para regularizar fios e cabos pela cidade

Foi publicado no diário oficial de ontem (21), do município de Jequié, a notificação enviada pelo Secretário de Serviços Públicos de Jequié, Helder Souza para que a empresa de telefonia OI, organize a fiação e cabeamento de internet e telefone na cidade de Jequié. Segundo informações obtidas pelo Jequié Urgente, outras empresas também serão notificadas para que seja feita a regularização dos fios e cabos de internet, espalhados por Jequié.

Não é difícil as pessoas se depararem com fios e cabos de telefonia caídos, ou com uma altura muito baixo e podendo inclusive ocasionar acidentes. Na Avenida Rio Branco por exemplo, a quantidade de fios que não são utilizados pelas empresas de telefonia, é grande e tem tirado a paciência de alguns empresários que tem que conviver diariamente com toda essa bagunça de fios e cabos.

