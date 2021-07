Secretaria de Serviços Públicos esta fazendo a limpeza do Rio Jequiezinho

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, buscando intensificar os trabalhos de limpeza de canais e os serviços de drenagem para dar mais fluidez às águas pluviais, evitando assim possíveis alagamentos, deu início, nesta segunda-feira, 12, ao trabalho de desobstrução e limpeza do canal do Rio Jequiezinho, responsável por receber a água das chuvas que vêm dos bairros Jequiezinho, São Judas Tadeu, Pompílio Sampaio, Amaralina, Parque das Algarobas, Mutirão São Judas, Loteamentos Sunville e Betaville.

Os trabalhos, que são realizados rotineiramente, desde janeiro, demonstram o compromisso da administração pública com o bem-estar da população, uma vez que esta ação está acontecendo de forma simultânea em diversos canais distribuídos pela cidade e visa a prevenção de transbordamentos durante o período chuvoso, de forma a minimizar possíveis problemas como alagamentos e, até, a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. O serviço de manutenção preventiva vem sendo feito com o suporte de retroescavadeiras, caçambas, caminhões e conta com a roçagem e limpeza, remoção de areia, sedimentos ou outros detritos acumulados no fundo do canal e é feito o trabalho de retirada dos entulhos que são, incorretamente, descartados no local.

Comentários no Facebook:

Comentários