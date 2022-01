Secretaria de Serviços Públicos faz limpeza geral na Rua A, no Parque das Algarobas em Jequié

Moradores da Rua A, no Loteamento Parque das Algarobas, nos enviou vídeo e agradecendo pela limpeza que foi feita por homens da empresa Locar. Vários homens limparam as ruas e tiraram matos ao longo da via. Os moradores pedem que em um futuro muito próximo, a prefeitura de Jequié pavimente o bairro, onde ainda tem muitas ruas que são de “chão” e com muitos buracos.

