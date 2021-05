Secretaria de Serviços Públicos manda podar árvores na Avenida Franz Gedeon

Fizemos uma matéria em nosso blog, pedindo para que a Secretaria de Serviços Públicos, enviasse homens para podar as árvores no início da Avenida Franz Gedeon com a Praça da Bandeira. E na manhã de hoje (21), homens já estavam fazendo o serviço, atendendo assim o pedidos das pessoas que solicitaram o serviço. Agradecemos a sensibilidade do secretário, Eldher da Agrorural.

