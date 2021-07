Secretário de Cultura diz que museu de Jequié será reaberto ao público em breve

Em conversa com o Secretário de Cultura do município de Jequié, Domingos Ailton, o mesmo nos informou que está realizando um protocolo de reabertura do Museu Histórico de Jequié. Segundo o secretário, o protocolo está sendo debatido com a Secretaria de Saúde de Jequié, e que a partir daí, marcarem uma data para reabertura. O museu de Jequié, permanece fechado desde o início da pandemia do novo coronavírus. Com o início da aulas próximo dia (26), o Secretário de Cultura estima que a reabertura ocorra no início de Agosto.

