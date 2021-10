Secretário de Cultura e Turismo diz ao Jequié Urgente que museu está funcionando com agendamento prévio

Na manhã desta segunda-feira (18), a reportagem do Blog Jequié Urgente foi até o encontro do Secretário de Cultura e Turismo de Jequié, Domingos Ailton. Na última semana, nossa reportagem questionou o porque do Museu Histórico do município está frechado. O secretário no informou que o museu está funcionando com agendamento prévio. Por tanto, diretores de escolas municipais, estaduais e particulares que sejam levar seus alunos para visitar o museu e a história de Jequié. Deve se dirigir até a Secretaria de Cultura do Município ou procurar o museólogo, Varjão no próprio museu na Avenida Rio Branco.

