Secretário de Esportes de Jequié participa de reunião com diretor da SUDESB e busca apoio para melhorias na área

O secretário de Esporte e Lazer, Matheus Roberto Oliveira Macedo, representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá, esteve participando de uma reunião com o diretor da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), Vicente Neto. O órgão é vinculado à Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE).

Durante o encontro, realizado na sede da SUDESB em Salvador, foram discutidas diversas pautas relativas ao fomento, incentivo e promoção das atividades esportivas, no município, que pretende-se contar com apoio da SUDESB para sua execução. O secretário municipal solicitou ao diretor da SUDEB, apoio para a instalação dos campos de grama sintética, denominados Areninha, que são campos society com grama sintética, instalação de iluminação em LED, um projeto do Governo do Estado.