Secretário de Saúde de Jequié faz reunião com membros da AMAJE; ASSISTA

Na tarde desta terça-feira (16), dezenas de pais e mães de crianças e adolescentes com autismo, estiveram na Secretaria de Saúde do Município, onde tinham marcado uma reunião com o Secretário de Saúde do Município, Marlon Pereira. O Secretário teria marcado a reunião para as 15Hs, mas, devido a um imprevisto, a reunião acabou começando com atraso.

na reunião, os pais levaram uma série de demandas e informaram a dificuldade que está sendo para marcarem consultas com médicos no município. Os pais informaram que o serviço prestado pela prefeitura de Jequié, é de qualidade, mas, devido a grande demanda, o atendimento acaba sendo agendado e a demora na consulta e realização de exames, dificultam o tratamento das crianças.

O secretário de Saúde Marlon, explanou e disse do empenho que o município tem na saúde e principalmente para pacientes com autismo. Disse também que já está trabalhando no assunto há meses e prometeu que vai se empenhar cada dia mais para melhorar.

um outro ponto que os pais reclamaram bastante, foi o atendimento de alguns funcionários na Secretária de Saúde do município. Marlon Pereira, disse que irá se empenhar ainda mais e pediu para que os pais identificassem os funcionários que por ventura estejam atendendo a população, de forma incorreta.

