Secretário de Saúde de Jequié, visita obras em andamento em algumas Unidades de Saúde do município

Com o objetivo de melhorar a estrutura dos equipamentos de Saúde, fortalecendo os serviços da Atenção Básica prestados à população, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, vem realizando um consistente projeto de reformas e ampliações de Unidades de Saúde, tanto na sede quanto na Zona Rural do município, provendo condições adequadas para os usuários e para as equipes de trabalho, responsáveis pelo atendimento. Nesta terça-feira, 8, o secretário de Saúde, Marlon Pereira, esteve em visita técnica às obras.

O gestor esteve na Unidade de Saúde da Família (USF) Doutora Isa Cléria Borges, no KM 3; no Centro de Saúde Sebastião Azevedo, no Mandacaru; na Unidade de Saúde da Família Doutor José Maxmiliano Henriquez Sandoval, no bairro Espírito Santo; na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU Regional 192), na Avenida César Borges; no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); nos postos de Saúde das localidades do Emiliano, Nova Esperança e do povoado da Barragem da Pedra. Todas estas com obras de requalificação, que deverão contar com intervenções na infraestrutura física, como o telhado, o sistema hidrossanitário, o sistema elétrico, além da modernização nas edificações, com a ampliação de novas salas e um novo mobiliário. Informações e Foto: SECOM/PMJ

