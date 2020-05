Secretário de saúde do estado vem a Jequié colocar em operação o Laboratório para testes moleculares para Covid-19​

Mais um laboratório público estadual entra em operação, realizando testagens do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para a detecção do genoma viral do coronavírus (Covid-19). O secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, estará no município de Jequié nesta sexta (15), às 11 horas, visitando a unidade que está localizada dentro do Centro de Referência em Doenças Endêmicas Pirajá da Silva.​

​

Antes, às 9 horas, o titular da pasta da Saúde estará no município de Ipiaú, visitando o Pronto Atendimento para pacientes suspeitos de

Covid-19 e o Hospital Geral de Ipiaú. Informações: Ascom Sesab

Foto: Paula Fróes

