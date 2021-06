Secretário de Serviços públicos explica o porquê da poda “radical”, em árvores de Jequié

Dezenas de leitores do blog Jequié Urgente, tem entrado em contato com nossa redação, questionando a “poda total”, das árvores em Jequié. Pois bem, entramos em contato com o secretário de serviços públicos do município, Helder da Agrorural, que nos informou que a referida secretaria está com um profissional da área para realização das podas mas árvores.

Então, encontramos o profissional que presta serviço para a secretária de serviços públicos do município, Marfran Amaral, que inclusive estava na Avenida Santa Luzia, Joaquim Romão, acompanhado as podas. Ele nos explicou que há vários anos as árvores do município não recebia manutenção, em por isso, agora é é feira a chamada poda total, para de agora em diante, as árvores formarem a copa, ficarem bem redondas e da forma desejada por todos os Jequieenses. Segundo Marfran, devido a falta de atenção, dezenas de árvores já estão doente e ameaçam cair. Segundo o profissional, dentro de 06 meses já vai ser notada a diferença, para melhor, das árvores do município, e que a manutenção nessas árvores, vão ser periódicas por parte da secretaria de serviços públicos de Jequié.

