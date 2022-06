SecultBA retoma Plataforma QUALICUTURA com curso inédito voltado para gestores municipais

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) retoma o Programa Estadual de Formação Cultural e a Plataforma QUALICULTURA, lançando curso inédito de Formação em Gestão Pública da Cultura, voltado para gestores municipais, servidores e conselheiros de cultura. O objetivo é subsidiar gestores e servidores municipais na execução das políticas públicas de cultura e fortalecer os sistemas municipais de cultura. As inscrições para o processo seletivo de formação da primeira turma estão abertas até 15 de junho, neste link: http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=379.

O Programa Estadual de Formação Cultural, criado pela Lei Orgânica da Cultura Nº 12.354, de 2011, vem sendo retomado desde o ano passado, com a reativação de um grupo de trabalho formado pelas secretarias estaduais de Cultura e de Educação, universidades públicas e Sistema S. A partir dessas parcerias interinstitucionais, a Plataforma QUALICULTURA, que foi a primeira ação pública do Programa, é relançada com o objetivo de promover formação e qualificação do campo cultural do estado. A novidade agora é que a Plataforma terá o formato de cursos livres online, buscando desconcentrar as atividades formativas no campo da cultura.

O primeiro curso livre ofertado pela Plataforma QUALICULTURA, de Formação em Gestão Pública da Cultura, abrirá 160 vagas, sendo 114 para gestores e servidores municipais de cultura, público-alvo prioritário do curso, e outras 46 vagas residuais para servidores estaduais de cultura e conselheiros estaduais e municipais de cultura. A seleção prevê ainda reserva de vagas para candidatos pretos, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e candidatos de comunidades tradicionais (indígenas, ciganos e quilombolas). Informações: SecultBA

Comentários no Facebook:

Comentários