Sede Regional do SAMU 192 é entregue totalmente requalificada pela prefeitura de Jequié; ASSISTA

Na tarde de ontem (12), o prefeito do município de Jequié Zé Coca e o Secretário de Saúde Marlon Dorado. Entregaram aos profissionais de saúde do SAMU 192, em Jequié, uma sede totalmente requalificada. Uma solenidade bastante concorrida, onde profissionais do município e o publico em geral, poderam acompanhar e conhecer de perto a SEDE REGIONAL DO SAMU 192, que atende não só o município de Jequié, como também outras cidades da região. O equipamento foi totalmente modernizado e passa a oferecer um conforto maior aos profissionais que atuam salvando vidas, 24 horas por dia.

Nossa reportagem entrevistou o Coordenador da instituição, Leandro Simões. O mesmo chegou para coordenar o SAMU em Jequié, em 2017 e encontrou uma sede totalmente insalubre para os profissionais. Leandro Simões, conta que a época, a ambulância que tinha na unidade, era emprestada pela cidade de Lafaiete Coutinho. Conversamos também com o prefeito Zé Coca, que se mostrou bastante satisfeito com a modernização e diz, que os investimento na saúde do município vai continuar. Assista entrevista logo a baixo.

Comentários no Facebook:

Comentários