Sefaz-Ba lança Balcão Virtual de atendimento ao contribuinte

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) acaba de abrir o Balcão Virtual, modalidade de atendimento remoto a partir da interação por videoconferência entre a equipe de atendentes e os usuários dos serviços do fisco estadual. O atendimento acontece em salas virtuais de segunda a sexta-feira das 8h às 12h. Já o acesso à plataforma se dará das 7h55 às 11h40.

De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Gestão Fazendária (SGF) da Secretaria da Fazenda, o balcão Virtual da Sefaz começou a operar na última sexta-feira, dia 22, disponibilizando dois dos mais requisitados serviços da Secretaria: Emissão de DAE – Documento de Arrecadação Estadual para pagamento do IPVA e orientação sobre a Emissão de Nota Fiscal Avulsa. Aos poucos novos serviços serão disponibilizados através deste canal.

Para usufruir da nova modalidade, o contribuinte precisará acessar a plataforma para atendimento por meio do um canal on-line disponibilizado no site da Sefaz-Ba, no endereço eletrônico www.sefaz.ba.gov.br. A plataforma virtual criará uma dinâmica de atendimento respeitando a ordem de acesso nas vagas existentes, cabendo ao contribuinte aguardar o chamado por meio de um aviso sonoro direto na sua plataforma, no celular ou no computador.

