Segue até a próxima sexta-feira (12), a Semana Municipal da Juventude em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Diretoria da Juventude, e Conselho Municipal da Juventude, deu início à 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗱𝗮 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗱𝗲, no auditório Waly Salomão, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A solenidade, que contou com apresentação do grupo musical Vozes da Juventude, marcou a abertura da programação, que inclui diversas atividades que estão sendo realizadas no auditório da UESB e em escolas municipais, como palestras, apresentações culturais, oficinas e rodas de conversa, todas ofertadas gratuitamente e com o objetivo de discutir temas importantes para o público juvenil, como a exploração e o desenvolvimento de suas potencialidades, empreendedorismo, alimentação e cuidados com a saúde, física e mental, doenças sexualmente transmissíveis, consumo de drogas, e o uso das ferramentas de marketing digital, redes sociais e dos aplicativos de criação de conteúdo, entre outros. A programação segue até a sexta-feira, às 16h30, com apresentação musical na Praça Duque de Caxias, no Alto da Prefeitura. Informações e Foto: SECOM/PMJ