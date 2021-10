Segue até o dia 29 de Outubro a Campanha de Multivacinação em Jequié; Veja vacina oferecida no município

A Secretaria de Saúde de Jequié, deu início à campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. A vacinação está sendo disponibilizadas em todas as unidades de saúde do município. As pessoas que tiverem seus cartões de vacina, devem levar até as unidades para atualização. O dia D da campanha de vacinação, será próximo dia 16 de outubro, mas, a campanha segue até o dia 29 de Outubro. Não deixe de se vacina. Abaixo, vacinas oferecidas pela secretaria de saúde de Jequié.