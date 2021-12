Segue até o próximo dia 15 de Dezembro o Programa Saúde sem Fronteira em Jequié

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, e o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), teve início na última segunda-feira, (29), o programa Saúde sem Fronteiras, que vai até dia 15 de dezembro, beneficiando cerca de 2.100 mulheres com a realização de mamografias, exame que detecta precocemente casos de câncer de mama, para mulheres de 40 a 69 anos, faixa etária mais propensa ao aparecimento da doença. A unidade móvel, que está localizada em frente à igreja Matriz, é equipada com mamográfos de última geração, que detectam precocemente casos de câncer de mama. As pacientes são encaminhadas para atendimento pelas unidades de saúde, onde são realizados, também, o agendamento prévio para a mamografia.