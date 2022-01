Seguem abertas até 18/01 inscrições para mais de 12 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

Seguem abertas, até 18 de janeiro, as inscrições de 12.985 vagas para 40 cursos técnicos de nível médio voltados para as pessoas que já concluíram o Ensino Médio. As vagas são para os centros de educação profissional e unidades compartilhadas, na capital e em mais 93 municípios da Bahia. Entre as ofertas estão cursos técnicos em Administração, Análises Clínicas, Edificações, Agropecuária, Instrumento Musical, Informática, Gastronomia, Segurança do Trabalho, e outros. A portaria com todas as informações pode ser conferida no endereço https://bit.ly/3q1aoee e as aulas iniciam no dia 7 de fevereiro.



>> Faça sua inscrição no endereço http://processoseletivoeptec.educacao.ba.gov.br/inscricao

No ato da inscrição, o candidato deverá fazer a opção para um único município, unidade escolar, curso e turno. Ao inscrever-se, o candidato deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e criar uma senha de seis a oito dígitos, que dará acesso ao formulário de cadastro no sorteio, inclusive para modificar as informações lançadas ou cancelar a sua inscrição. O candidato poderá esclarecer as dúvidas referentes à sua inscrição pelo e-mail: [email protected].

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários