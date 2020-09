Segunda – Feira começa o 4º ciclo de distribuição de kits da agricultura familiar em Jequié

A Prefeitura Municipal de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho da Alimentação Escolar (CAE), dará início, na segunda-feira, dia 21, à 4ª etapa de distribuição dos kits emergenciais dos produtos da agricultura familiar aos alunos da Educação Infantil e Fundamental, que tiveram as aulas suspensas, em função da pandemia do novo Coronavírus.

Os kits da agricultura familiar, diferentes dos kits emergenciais que vêm sendo entregues nas demais unidades escolares e que conta com produtos não perecíveis, vêm com alimentos como tomate, cebola, pimentão, cenoura, batata inglesa, chuchu e laranja. A ação é coordenada pela Secretaria de Educação, juntamente com o Conselho da Alimentação Escolar.

Para a retirada do kit com os produtos da agricultura familiar, os pais ou responsáveis, utilizando máscara, item de uso obrigatório conforme determinado em Decreto Municipal, deverão se dirigir às unidades de ensino onde estudam as crianças, portando seu documento de identidade com foto e o documento de identificação do estudante pelo qual está responsável. Por segurança e questões de saúde, é solicitado que evite levar a criança no dia da retirada do kit. Informações: SECOM PMJ

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários