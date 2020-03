Segundo a Meteorologia: Final de semana será de chuvas em Jequié

Ontem a noite (06), uma chuva rápida e intensa caiu em Jequié e assustou os moradores. Segundo o Sie Clima Tempo, o final de semana vai ser de chuva em Jequié, para este Sábado a previsão é de 15mm de chuva, já para amanhã ( Domingo), a previsão é de 25mm de chuva. As chuvas tem caído com mais intensidade nas cidades vizinhas, a exemplo de Ipiaú, Aiquara, Itagi, Itaquara e Jaguaquara. Aqui em Jequié quando o tempo muda, preocupa moradores principalmente de alguns Bairros onde a infraestrutura é zero. Esperamos que as chuvas cheguem calma em nossa Cidade. Foto Reprodução

