Corpo encontrado na Barragem de Pedra em Jequié é identificado pelo IML

Como noticiamos em nosso blog na última quarta -feira (23), o corpo encontrado na Barragem de Pedra em Jequié, foi identificado pelo IML. Trata-se do jovem Newber Miranda Machado de 35 anos. Newber, é residente na cidade de Piraí do Norte, e saiu em companhia de uma outra pessoa no último sábado, e teria informado aos seus familiares que viriam a cidade de Jequié. Ainda na tarde de ontem (24), foi feita uma denúncia de que outro corpo estaria na Barragem de Pedra. Possivelmente pode ser do jovem que teria saído em companhia de Newber, que é o jovem Jurandi Santos Souza. Hoje pela manhã mergulhadores do Grupamento de Bombeiros, vão até o local para tentar localizar o possível segundo corpo que estaria no lago da Barragem de Pedra. O veículo que as vítimas estavam, foi encontrado totalmente queimado na BR 330, próximo a cidade de Ubatã. A polícia civil já está no caso, e espera identificar os acusados de terem praticado o crime.

