Segundo corpo encontrado na Barragem de Pedra é de jovem que estava desaparecido

O segundo corpo do duplo homicídio foi encontrado no lago da Barragem de Pedra de Jequié. Trata-se de JURANDI SANTOS SOUZA, residente em Piraí do Norte. Familiares da vítima compareceram no IML de Jequié, onde fizeram o reconhecimento. JURANDI estava desaparecido desde o último sábado. Na tarde da última quarta feira, foi encontrado no mesmo local, o corpo de Neuber Meses. A polícia civil já está no caso!

