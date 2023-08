SEI e SSP articulam aprimoramento de informações para a segurança pública na Bahia

Na manhã de ontem (02/08), o secretário estadual de Segurança Pública, Marcelo Werner, e o diretor-geral da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), José Acácio Ferreira, estiveram reunidos para tratar do aprimoramento de informações para subsidiar as políticas de Segurança Pública no estado. As equipes técnicas dos órgãos sinalizaram a importância das evidências científicas para a formulação de políticas públicas, incluindo a aferição do impacto de áreas como educação, saúde, cultura, entre outras, para a redução da violência.

“Para entender o cenário da Bahia é necessário mergulharmos em todos os indicadores sociais. Ressalto sempre que Segurança Pública não é só polícia. Essa parceria vai garantir mais transparência e ações bem direcionadas”, declarou o secretário da SSP, Marcelo Werner. O secretário aproveitou a oportunidade para indicar que a SEI integre o Comitê Executivo para rediscutir o programa Pacto pela Vida.

Para o diretor-geral da SEI, José Acácio Ferreira, “a demanda da SSP chega no momento ideal, em que a SEI amplia seu escopo de atuação, agora enquanto ICT (Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação). Esperamos que a Bahia avance ainda mais, considerando que nosso Estado já está à frente no tratamento e na transparência dos dados da segurança”.

A articulação entre a SEI e a SSP-BA deverá ampliar a parceria já existente na elaboração de análises e sistematização de dados na área, a exemplo da plataforma InfoVis Bahia, do Anuário de Segurança Pública da Bahia e do estudo Estatísticas vitais na construção de alternativas políticas para a segurança pública, publicado na Série Estudos e Pesquisas (SEP), todos disponíveis no site da SEI (www.sei.ba.gov.br).

Participaram do encontro, pela SSP, o superintendente de Inteligência (SI), Rogério Dourado Silva Júnior, o coordenador Executivo do Gabinete, Olinto Marcelo Macedo, e o diretor de Avaliação Operacional da Superintendência de Gestão Integrado da Ação Policial (SIAP), Rubenilton Andrade. E, pela SEI, o diretor de Indicadores e Estatística, Armando Castro, o diretor de Estudos, Edgard Porto, a especialista da Diretoria de Informações Geoambientais, Rita Pimentel, o coordenador de Pesquisas Sociopopulacionais, Rodrigo Cerqueira, o coordenador de Estatística, Urandi Freitas, e o técnico especialista em dados de segurança Pública, Jadson Santana, entre outros. Informações: Ascom/SEI: Foto Alberto Maraux/Ascom SSP-BA

