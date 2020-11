Seis pessoas são presas pela PF por suspeita de fraudes na Secretária de Saúde da Bahia

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de ontem (18), a operação batizada de Metástase, com apoio da Controladoria Geral da União (CGU), no cumprimento de seis mandados de prisão, além de 16 mandados de busca e apreensão, na sede da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), em Salvador, e nos municípios de Castro Alves, Guanambi e Juazeiro. A ação objetiva desarticular um esquema de fraude em licitações e desvio de recursos públicos que seriam destinados para a gestão do Hospital Regional de Juazeiro. Na casa de um dos investigados em Salvador, foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro. Segundo os agentes, pouco mais de R$ 275 mil e US$ 1.400 estavam com o suspeito, que não teve a identidade revelada. A sede da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) também foi alvo de mandados de busca e apreensão. Em nota, a Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) afirmou estar acompanhando o cumprimento do mandado e que a orientação é a de “garantir o fiel cumprimento da decisão judicial, considerando que o Estado da Bahia é o maior interessado nos esclarecimentos dos fatos”.

