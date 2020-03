Seja o primeiro a saber o que acontece em Jequié e Região com o novo Aplicativo Robotic News

A informação avança e avançamos com ela:



Agora você pode acompanhar as notícias dos principais blogs de Jequié sua sem muito esforço e ainda ser notificado sempre que uma nova notícia for publicada.



É realmente incrível:



Sempre que um dos principais blogs publicarem uma nova notícia, o Robotic News se encarrega de busca-la para fazer com que chegue até você através de uma notificação em seu celular. Tudo isso de uma maneira: simples, legal e inovadora!





Recursos poderosos:



O Robotic News ainda permite você controlar a frequência das notificações e ainda escolher o seu blog preferido. Você tem seus meios prediletos de ficar informado sobre as notícias da sua região!

Receba as notícias aonde estiver:



Sabemos que você tem várias coisas para fazer durante o dia. Visitar os blogs para acompanhar as notícias nem sempre é possível. Que tal deixar o Robotic News fazer isso?



Quando você menos espera, alguma coisa acontece:



Deixe o Robotic News cuidar de levar as notícias até você.

Clique aqui para fazer o download

