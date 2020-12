Sem fiscalização ônibus intermucipais desrespeitam decreto e viajam lotados em nossa região

Estão chegando dezenas de denúncias a nossa redação, mostrando o desrespeito e a falta de fiscalização com o transporte de passageiros em nossa região. Uma leitora nos enviou a referida foto, de um ônibus que saiu aqui da cidade de Jequié, e ao passar pela cidade de Ubaitaba já estava completamente lotado e que inclusive com vários passageiros em pé, o que é proibido. O que vemos em todo o estado da Bahia, é um total desrespeito por parte das pessoas, que sem a uma fiscalização por parte do estado, estão, super lotando ônibus com destino aos litorais baianos e festas com mais de 400 pessoas aglomerando em todo estado. Literalmente algumas pessoas sabem do perigo, mais infelizmente ” Perderam o medo”.

O que esperamos, é que ao passar toda a festa de Reveillon, o estado da Bahia não “exploda”, de novos casos do novo Coronavírus.

ERRATA! ERRAMOS AO PUBLICAR QUE OS ÔNIBUS SERIAM INTERESTADUAIS. O CORRETO É INTERMUNICIPAIS.

