SEM FISCALIZAÇÃO: Pessoas se aglomeram na fila da CEF na manhã de hoje (25), em Jequié.

A Caixa Econômica Federal está com 680 agências abertas na manhã de hoje (25), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os nascidos em janeiro já poderão realizar o saque em espécie dos benefícios, conforme calendário de saque criado para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas.

E em Jequié, nas primeiras horas da manhã de hoje (25), a fila na agência da Caixa econômica Federal da rua Colombo de Novaes já chegava na Avenida Rio branco. O que observamos é que o distanciamento não estava sendo respeitado e as pessoas estavam muito próximas umas das outras.

Ainda durante amanhã, nossa equipe percorreu algumas ruas do centro de Jequié e o que observamos foi que o centro estava bastante movimentado. Inclusive o trânsito estava congestionado em alguns pontos da Praça da Bandeira. Foto Jequié Urgente

