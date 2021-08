Sem Sistema de esgotamento Sanitário, moradores pedem socorro em bairro de Jequié

Nossa reportagem foi solicitada por moradores da Rua Jamerson de Souza, no Zibrune, Itaigara, em Jequié. Os moradores reclamam que várias ruas da localidade, não possuem sistemas de esgotamento sanitário. Depois de vários anos sofrendo com a situação de ter fezes nas portas das residências, vários moradores da localidade se juntaram e acabaram fazendo uma rede de esgoto por conta própria, que foi encanada e jogada em um terreno baldio. O problema que essa ” rede de esgoto”, sempre entope e o problema vem aumentando a cada dia. No último final de semana, os moradores tentaram desobstruir a encanação, mas, infelizmente não conseguiram. Esperamos que os políticos da nossa cidade, olhem um pouco mais para essa população, que vem sofrendo com a falta do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Esperamos realmente que esta situação seja resolvida, e que em um futuro bem próximo, esses moradores possam ter um pouco mais de dignidade, em poder fazer suas refeições sem ter que sentir um ODOR HORRÍVEL E TER QUE VER FEZES JORRANDO NA PORTA DE SUAS CASAS.

