Semáforo é instalado no cruzamento da Professora Virgínia com a João Braga

Com a instalação dos novos semáforos do cruzamento da Rua Professora Virgínia com a Rua João Braga, no Jequiezinho, a Prefeitura de Jequié, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), amplia o parque semafórico em áreas de grande necessidade. O local para a instalação deste conjunto semafórico foi escolhido por já haver diversos registros de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas e veículos e ser uma área próxima de escola e do Centro de Saúde Júlia Magalhães, com intenso fluxo de pessoas.