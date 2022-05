Semana da Enfermagem 2022 começa nesta Terça-Feira (17), na Bahia.

Começa nesta terça (17) e segue até sexta-feira (20) a Semana da Enfermagem 2022, promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), com o apoio do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). O evento ocorrerá em formato híbrido (presencial e online), com programação presencial em 10 cidades do interior do estado e em Salvador, cujas atividades também serão transmitidas online, diretamente do Instituto Anísio Teixeira (IAT). As inscrições são limitadas, gratuitas e podem ser feitas no site www.even3.com.br/semanadeenfermagem2022

Os participantes terão direito a certificação.



O evento terá ampla programação com palestras, cursos e apresentações de trabalhos científicos, com o tema central: “Avanços e Conquistas no Exercício Profissional da Enfermagem”. Na modalidade presencial, será realizado em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Paripiranga, Juazeiro, Itabuna, Cícero Dantas, Barreira, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso e Ribeira do Pombal.



“Preparamos um conteúdo diversificado, com assuntos relevantes para a profissão, estimulando o envolvimento dos estudantes e profissionais nos diversos setores da saúde, no reconhecimento e na valorização profissional. Além das atividades presenciais, estamos transmitindo até o dia 20 uma ampla programação online, totalmente gratuita e com certificação, de forma a contemplar todos os 417 municípios baianos”, destaca a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão. Informações e Foto: NUCOM/COREN BA

